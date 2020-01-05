Россия проиграла Канаде в финале молодежного ЧМ по хоккею

Вратарь молодежной сборной России Амир Мифтахов после пропущенного гола в финале Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России потерпели поражение от сверстников из команды Канады в финале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи - 4:3 (0:0, 1:2, 3:1) в пользу канадцев. "Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В середине второго периода, на 30-й минуте, Никита Александров вывел сборную России вперед.

Через полторы минуты, когда после двойного удаления в составе россиян на льду осталось три полевых игрока, Канада сравняла счет: автором ответного гола стал Дилан Козенс.

На 35-й минуте ворота канадцев поразил Григорий Денисенко.

На 48-й минуте Максим Соркин укрепил преимущество россиян в счете. На табло засветилось 3:1.

Maxim Sorkin with his 1st point of the tournament and it couldn't come at a better time for @russiahockey - they take a 3-1 lead. #WorldJuniors pic.twitter.com/ITSErjv8gg — IIHF (@IIHFHockey) 5 января 2020 г.

На 50-й минуте Коннор Макмайкл сократил отставание.

А через две минуты Барретт Хэйтон сравнял счет, когда канадцы играли в большинстве.

За четыре минуты до конца третьего периода Экил Томас нанес победный бросок по воротам россиян.

Так россияне пропустили третий гол подряд.

Шанс отыграться у команды Валерия Брагина был: за 2 минуты 41 секунды соперник остался в меньшинстве, россияне поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Канадцы успешно оборонялись в своей зоне, но вскоре составы оказались равными: у россиян был удален Павел Дорофеев. А за 40 минут до окончания периода на скамью штрафников был отправлен Григорий Денисенко. Последние секунды игры Россия провела в обороне, на льду в ее составе находилось три полевых игрока.

Таким образом, сборная Канады стала 18-кратным победителем молодежного ЧМ. Этот турнир она выигрывала чаще всех

Сборная России в последний раз выигрывала ЧМ среди молодежи в 2011 году, она – четырехкратный победитель турнира.

Ранее в матче за третье место Швеция со счетом 3:2 победила Финляндию.

Турнир прошел в Чехии.

Турнирный путь россиян

В четвертьфинал сборная России вышла с третьего места в группе В. Она сначала уступила Чехии (3:4), разгромила Канаду (6:0), проиграла команде США (1:3) и крупно победила Германию (6:1). В четвертьфинале россияне победили Швейцарию (3:1), в полуфинале - Швецию (5:4, вырвав победу в овертайме).