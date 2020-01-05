Россия проиграла Канаде в финале молодежного ЧМ по хоккею
Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России потерпели поражение от сверстников из команды Канады в финале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.
Результат встречи - 4:3 (0:0, 1:2, 3:1) в пользу канадцев. "Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.
В середине второго периода, на 30-й минуте, Никита Александров вывел сборную России вперед.
GOAL! Nikita Alexandrov with the tip and @russiahockey goes up 1-0. #WorldJuniors pic.twitter.com/mWDhG6y48C— IIHF (@IIHFHockey) 5 января 2020 г.
Через полторы минуты, когда после двойного удаления в составе россиян на льду осталось три полевых игрока, Канада сравняла счет: автором ответного гола стал Дилан Козенс.
🇨🇦🚨 @Dylan_Cozens gets the rebound in front of the net and @HC_WJC ties things up 1-1! #WorldJuniors @buffalosabres pic.twitter.com/RyDhpXk67X— IIHF (@IIHFHockey) 5 января 2020 г.
На 35-й минуте ворота канадцев поразил Григорий Денисенко.
Grigori Denisenko stuffs the puck under Joel Hofer's pad and @russiahockey regains the lead 2-1! #WorldJuniors pic.twitter.com/pKguqbwFQ1— IIHF (@IIHFHockey) 5 января 2020 г.
На 48-й минуте Максим Соркин укрепил преимущество россиян в счете. На табло засветилось 3:1.
Maxim Sorkin with his 1st point of the tournament and it couldn't come at a better time for @russiahockey - they take a 3-1 lead. #WorldJuniors pic.twitter.com/ITSErjv8gg— IIHF (@IIHFHockey) 5 января 2020 г.
На 50-й минуте Коннор Макмайкл сократил отставание.
Just 34 seconds after the @russiahockey goal, @con91mcmichael tips one in for @hc_wjc and we have a 3-2 game!! @capitals @GoLondonKnights pic.twitter.com/2MwwhPDIN7— IIHF (@IIHFHockey) 5 января 2020 г.
А через две минуты Барретт Хэйтон сравнял счет, когда канадцы играли в большинстве.
Captain, Oh Captain! Barrett Hayton comes up BIG for @hc_wjc and we have a TIE GAME! 3-3 🇷🇺 🇨🇦 #WorldJuniors @arizonacoyotes pic.twitter.com/H3mJW3ob9H— IIHF (@IIHFHockey) 5 января 2020 г.
За четыре минуты до конца третьего периода Экил Томас нанес победный бросок по воротам россиян.
THE CANADIANS JUST TOOK THE LEAD! @HC_WJC #WorldJuniors pic.twitter.com/aN1kPEydTT— IIHF (@IIHFHockey) 5 января 2020 г.
Так россияне пропустили третий гол подряд.
Шанс отыграться у команды Валерия Брагина был: за 2 минуты 41 секунды соперник остался в меньшинстве, россияне поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Канадцы успешно оборонялись в своей зоне, но вскоре составы оказались равными: у россиян был удален Павел Дорофеев. А за 40 минут до окончания периода на скамью штрафников был отправлен Григорий Денисенко. Последние секунды игры Россия провела в обороне, на льду в ее составе находилось три полевых игрока.
CANADA HAS WON THE 2020 #WorldJuniors! @HC_WJC pic.twitter.com/wOqO0Rnau8— IIHF (@IIHFHockey) 5 января 2020 г.
Таким образом, сборная Канады стала 18-кратным победителем молодежного ЧМ. Этот турнир она выигрывала чаще всех
Сборная России в последний раз выигрывала ЧМ среди молодежи в 2011 году, она – четырехкратный победитель турнира.
Ранее в матче за третье место Швеция со счетом 3:2 победила Финляндию.
Турнир прошел в Чехии.
Турнирный путь россиян
В четвертьфинал сборная России вышла с третьего места в группе В. Она сначала уступила Чехии (3:4), разгромила Канаду (6:0), проиграла команде США (1:3) и крупно победила Германию (6:1). В четвертьфинале россияне победили Швейцарию (3:1), в полуфинале - Швецию (5:4, вырвав победу в овертайме).