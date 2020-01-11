ЦСКА победил "Баварию" в Евролиге

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение мюнхенской "Баварии" в матче 18-го тура Евролиги.

Результат встречи, прошедшей в Мюнхене, - 84:77 (18:10, 23:15, 18:27, 25:25) в пользу "Баварии".

Это – 12-я победа ЦСКА в Евролиге, также на счету армейцев 16 поражений. С этими показателями ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.

"Бавария" – на 15-м месте: шесть побед и 12 поражений.

В другом матче игрового вечера друг с другом сошлись два других российских клуба. Подмосковные "Химки" на своей площадке уступили петербургскому "Зениту" – 81:83 (15:16, 22:20, 11:25, 33:22).

"Химки" занимают девятое место в турнирной таблице, у команды восемь побед и 10 поражений. "Зенит" – на последнем, 18-м месте: пять побед и 13 поражений.

"Зенит" – дебютант Евролиги. ЦСКА – действующий победитель турнира.