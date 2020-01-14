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"Амур" проиграл шестой матч подряд в КХЛ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Хабаровский "Амур" на домашнем льду проиграл казанскому "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В итоговом протоколе зафиксировано поражение "Амура" со счетом 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0). Основное время завершилось вничью: в составе хозяев отличились Игорь Руденков и Михал Йорден, в составе гостей - Михаил Глухов и Джастин Азеведо. В овертайме счет не изменился, в серии буллитов успех сопутствовал гостям.

"Ак Барс" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, "Амур", для которого поражение стало шестым подряд, располагается здесь на 11-й строчке.

Неудачная серия "Амура" началась в первом матче 2020 года: 3 января хабаровская команда в Ярославле уступила местному "Локомотиву" (0:2).

хоккей КХЛ

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