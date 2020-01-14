Каргинов из "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый подряд этап "Дакара"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Экипаж Андрея Каргинова из российской команды "КАМАЗ-Мастер" продолжил победную серию на ралли-рейде "Дакар-2020" в Саудовской Аравии, выиграв девятый этап в зачете грузовиков.

Время экипажа – 3 часа 33 минуты 42 секунды.

Вторым стал белорус Сергей Вязович (MAZ) с отставанием в 3 минуты 19 секунд. Третье место на этапе занял чех Алеш Лопрайс (Praga), проигравший лидеру 9 минут 42 секунды.

Еще один представитель "КАМАЗ-Мастер", Дмитрий Сотников, стал четвертым. Его отставание от Каргинова составило 10 минут 7 секунд. В свою очередь, Антон Шибалов стал восьмым с отставанием в 11 минут 29 секунд.

Для Каргинова этот этап оказался четвертым победным подряд, также он выиграл третий этап.

Каргинов продолжает лидировать в общем зачете класса грузовиков с общим временем 38 часов 5 минут 25 секунд. Второе место занимает Шибалов, отставая на 38 минут 35 секунд. На третьем месте находится Вязович, он уступает лидеру 1 час 8 минут 36 секунд.

Что касается Сотникова, он на пятой строчке с отставанием в 2 часа 49 минут 29 секунд.

Действующий победитель "Дакара" Эдуард Николаев ранее из-за поломки машины выбыл из гонки. Вскоре он был допущен для участия в гонке, но без учета его результатов в общем зачете.

Девятый этап "Дакара-2020" прошел по маршруту Вади-аль-Давасир – Харад. Протяженность составила 886 км (спецучасток – 410 км).

До финиша "Дакара" осталось три этапа.