Названы капитаны команд на Матч Звезд КХЛ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила капитанов сборных дивизионов на Матч Звезд КХЛ-2020.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, капитаном команды дивизиона Боброва стал форвард московского "Динамо" Вадим Шипачев. Для нынешнего лидера в списке бомбардиров лиги этот Матч Звезд станет пятым в карьере.

Лучший снайпер прошлой и нынешнего регулярного чемпионата, форвард ЦСКА Кирилл Капризов выбран капитаном сборной дивизиона Харламова. Он тоже примет участие в Матче Звезд в пятый раз.

Рекордсмен по числу проведенных матчей в отечественных чемпионатах форвард "Ак Барса", пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов назван капитаном дивизиона Харламова. Для нападающего этот Матч Звезд станет восьмым.

Отстаивать прошлогоднюю победу команда дивизиона Чернышева будет под капитанством защитника "Барыса" Даррена Дица, который примет участие в шоу во второй раз.

Матч Звезд КХЛ-2020 пройдет 19 января на ВТБ Арене в Москве.