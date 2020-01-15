Поиск
ХроникаПослание президентаОбновлено в 14:58

Федерация бокса начала расследование в связи с допингом у чемпиона WBA Беспутина

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация запросила все необходимые документы в связи с сообщениями о положительной допинг-пробе у чемпиона WBA в полусреднем весе Александра Беспутина.

"Федерация бокса России начала собственное расследование", - сказал Кремлев, слова которого приводит пресс-служба Федерации.

"Мы запросили все необходимые документы, нужно во всем разобраться. Пообщаемся с самим Александром. Возможно, будем вскрывать пробу "В" в другой лаборатории. Мы во всех ситуациях поддерживаем наших боксеров, нужно добиться справедливости", - сказал Кремлев.

"Но при этом одна из главных наших позиций заключается в том, что мы за чистый бокс. Сейчас нужно во всем внимательно разобраться, а после уже делать какие-то выводы и заявления", - отметил он.

В среду появилась информация, что Беспутин после победного боя со своим соотечественником Раджабом Бутаевым за титул регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе сдал положительный допинг-тест. По сообщениям СМИ, в крови Беспутина был обнаружен лигандрол, который помогает набрать мышечную массу и одновременно влияет на сокращение жира в теле.

бокс

Новости по теме

Новости

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" составили тройку лучших на 10-м этапе "Дакара"

ЦСКА выиграл у "Реала" в матче Евролиги

ЦСКА выиграл у "Реала" в матче Евролиги

Магнус Карлсен установил рекорд мира по беспроигрышной серии партий

Магнус Карлсен установил рекорд мира по беспроигрышной серии партий

Каргинов из "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый подряд этап "Дакара"

Сборные России и Сербии по футболу сыграют в Москве

"Барселона" стала рекордсменом по доходам среди футбольных клубов Европы

"Барселона" стала рекордсменом по доходам среди футбольных клубов Европы

Что случилось этой ночью: вторник, 14 января

Сборная РФ по гандболу лишилась шансов на медали ЧЕ и не сыграет на ОИ

Россия проиграла Исландии в матче ЧЕ по гандболу

Россиянин Василевский признан лучшим игроком недели в НХЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');