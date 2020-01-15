Федерация бокса начала расследование в связи с допингом у чемпиона WBA Беспутина

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация запросила все необходимые документы в связи с сообщениями о положительной допинг-пробе у чемпиона WBA в полусреднем весе Александра Беспутина.

"Федерация бокса России начала собственное расследование", - сказал Кремлев, слова которого приводит пресс-служба Федерации.

"Мы запросили все необходимые документы, нужно во всем разобраться. Пообщаемся с самим Александром. Возможно, будем вскрывать пробу "В" в другой лаборатории. Мы во всех ситуациях поддерживаем наших боксеров, нужно добиться справедливости", - сказал Кремлев.

"Но при этом одна из главных наших позиций заключается в том, что мы за чистый бокс. Сейчас нужно во всем внимательно разобраться, а после уже делать какие-то выводы и заявления", - отметил он.

В среду появилась информация, что Беспутин после победного боя со своим соотечественником Раджабом Бутаевым за титул регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе сдал положительный допинг-тест. По сообщениям СМИ, в крови Беспутина был обнаружен лигандрол, который помогает набрать мышечную массу и одновременно влияет на сокращение жира в теле.