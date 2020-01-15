Поиск
Срочно 16:34
Правительство РФ подало в отставку

УЕФА обнародовал состав символической сборной года

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвел итоги голосования по выбору состава символической сборной 2019 года.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, в голосовании, которое шло полтора месяца на сайте организации, приняло участие свыше двух миллионов человек.

В команду УЕФА вошли Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Маттейс де Лихт ("Аякс"/"Ювентус"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Энди Робертсон ("Ливерпуль"), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Садио Мане ("Ливерпуль").

футбол УЕФА

Новости по теме

Новости

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" составили тройку лучших на 10-м этапе "Дакара"

ЦСКА выиграл у "Реала" в матче Евролиги

ЦСКА выиграл у "Реала" в матче Евролиги

Магнус Карлсен установил рекорд мира по беспроигрышной серии партий

Магнус Карлсен установил рекорд мира по беспроигрышной серии партий

Каргинов из "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый подряд этап "Дакара"

Сборные России и Сербии по футболу сыграют в Москве

"Барселона" стала рекордсменом по доходам среди футбольных клубов Европы

"Барселона" стала рекордсменом по доходам среди футбольных клубов Европы

Что случилось этой ночью: вторник, 14 января

Сборная РФ по гандболу лишилась шансов на медали ЧЕ и не сыграет на ОИ

Россия проиграла Исландии в матче ЧЕ по гандболу

Россиянин Василевский признан лучшим игроком недели в НХЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');