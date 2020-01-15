УЕФА обнародовал состав символической сборной года
Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвел итоги голосования по выбору состава символической сборной 2019 года.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, в голосовании, которое шло полтора месяца на сайте организации, приняло участие свыше двух миллионов человек.
В команду УЕФА вошли Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Маттейс де Лихт ("Аякс"/"Ювентус"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Энди Робертсон ("Ливерпуль"), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Садио Мане ("Ливерпуль").
⚡️ ВСТРЕЧАЕМ! КОМАНДА ГОДА-2019! ⚡️— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 января 2020 г.
🌟 Левандовски, Месси, ван Дейк и другие...
Подробности здесь ➡️ https://t.co/HT8GA7c2Es pic.twitter.com/y3JWDlYuLt