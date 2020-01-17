Футбольный клуб "Ростов" обязали вернуть кредитору 154 млн рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Ростовской области об отказе в удовлетворении исковых требований ООО "Агроком Холдинг" к футбольному клубу "Ростов" о взыскании более 150 млн рублей, следует из картотеки суда.

"Решение Арбитражного суда Ростовской области от 19 ноября 2019 года отменить. Исковые требования удовлетворить", - говорится в сообщении.

Таким образом, с "Ростова" будет взыскано 154 млн рублей в пользу ООО "Агроком Холдинг".

По данным пресс-службы группы компаний "Агроком", с 2015 по 2017 годы группа выделила 64,7 млн рублей займа по обращениям от футбольного клуба и правительства Ростовской области. Соответствующий договор был оформлен в сентябре 2016 года. В дальнейшем, задолженность клуба предлагалось погасить за счет части денег, предоставленных "Агрокомом" в виде очередной спонсорской помощи, в два раза превышающей размер долга.

Данная договоренность была достигнута в начале 2019 года. В феврале того же года ФК "Ростов" и ООО "РКЗ-Тавр" (входит в группу "Агроком") заключили спонсорский контракт между на сумму 156 млн рублей.

Новое руководство клуба согласилось с предложением, однако, получив средства, клуб отказался возвращать ранее взятый кредит, который к моменту обращения в суд группой "Агроком" возрос за счет процентов и неустоек по договору до 153,9 млн рублей.

В июне 2019 года ООО "Агроком Холдинг" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к ФК "Ростов" с требованием о взыскании задолженности.

19 ноября 2019 года Арбитражный суд Ростовской области отказал ООО "Агроком Холдинг" в удовлетворении исковых требований в виде взыскания 154 млн рублей с ФК "Ростов", посчитав мнимой сделку между холдингом и футбольным клубом. В ООО "Агроком холдинг" не согласились с данным решением и подали апелляционную жалобу.

Ранее СМИ сообщали о серьезных финансовых проблемах в "Ростове", которые могли привести к уходу главного тренера и ряда игроков. Позже информацию о финансовых проблемах потвердела и сам главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

"Ростов" занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 34 очка. Ростовчане отстают на 11 очков от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург).

Многоотраслевой холдинг "Агроком" образован в августе 2004 года. В него также входят предприятия мясоперерабатывающего комплекса (группа компаний "ТАВР"), девелоперские проекты (отели "Рэдиссон", "Хайят"), предприятие по производству питьевой воды и другие компании.