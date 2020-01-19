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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:32

Логинов стал 10-м в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Александр Логинов финишировал 10-м в гонке преследования (12,5 км) на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

По итогам прошедшего ранее спринта он стартовал 10-м. На четырех огневых рубежах он промахнулся два раза и отстал от победителя на 1 минуту 8,7 секунды.

Первое место занял Мартен Фуркад, ранее выигравший спринт. Дистанцию он преодолел за 31 минуту 26,8 секунды, не промахнувшись ни разу.

Вторым стал (и вторым стартовал) его соотечественник Кентен Фийон Майе, с одним промахом отставший от победителя на 17,6 секунды.

Третье место занял норвежец Ветле Шоста Кристиансен, отставание которого от Фуркада составило 46 секунд. Он стартовал четвертым и промахнулся один раз.

22-м финишировал (53-й номер старта) россиянин Евгений Гараничев, 38-м (55-й) – Эдуард Латыпов.

Ранее в воскресенье здесь прошла женская гонка. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая 19-й.

биатлон Александр Логинов

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