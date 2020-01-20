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"Барселона" выиграла в первом матче с новым тренером

Бывший тренер сборной России по пляжному футболу возглавил "Барсу" 14 января

"Барселона" выиграла в первом матче с новым тренером
Лионель Месси (в сине-гранатовом) забивает мяч в ворота "Гранады"
Фото: Reuters

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Барселона" со счетом 1:0 обыграл "Гранаду" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.

Автором единственного гола стал Лионель Месси. Он отличился на 76-й минуте - через семь минут после того, как защитник "Гранады" Херман Санчес получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Этот матч для "Барселоны" стал первым под руководством нового главного тренера: недавно экс-тренер сборной России по пляжному футболу Энрике Сетьен сменил на посту наставника "Барселоны" Эрнесто Вальверде. Также Сетьен ранее работал в "Бетисе", под его руководством команда стала шестой в чемпионате Испании сезона-2017/18. Еще он тренировал "Расинг" сборную Экваториальной Гвинеи и ряд других клубов.

На тот момент "Барселона" находилась во главе турнирной таблицы чемпионата Испании, лидирует она и сейчас. У нее 43 очка, как и у уступающего по дополнительным показателям мадридского "Реала".

Что касается "Гранады", она – на 10-м месте (27 очков).

футбол ФК Барселона

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