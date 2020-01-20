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Рыбинск лишился возможности провести ЧР по биатлону из-за отсутствия снега

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Город Рыбинск Ярославской области лишился возможности провести у себя чемпионат России по биатлону из-за аномально теплой для нынешнего времени года погоды.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), соревнование пройдет в Ижевске.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Рыбинске (Ярославская область), чемпионат и первенство России, а также этап Кубка России, запланированные на 20-26 января, переносятся в Ижевск, где пройдут с 22 по 28 января", - говорится в сообщении.

Рыбинск - не единственный город, который не смог провести зимнее соревнование из-за нехватки снега. Ранее сообщалось об очередной отмене традиционных лыжных соревнований "Красногорская лыжня".

биатлон

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