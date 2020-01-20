Россия забросила девять шайб Дании на юношеской Олимпиаде

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею нанесла крупное поражение команде Дании во втором туре группового этапа на проходящей в Лозанне (Швейцария) зимней юношеской Олимпиаде.

Результат встречи – 9:0 (3:0, 3:0, 3:0) в пользу россиян.

Эта вторая победа российских хоккеистов на турнире. Ранее они со счетом 6:2 победили Канаду.

Сборная России вышла в полуфинал, куда пробиваются по две лучшие команды из обеих групп. Сами группы состоят из трех команд.

Соперник сборной России по 1/2 финала станет известен позднее.