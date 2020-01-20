Футболисты московского "Динамо" разгромили польский клуб в товарищеском матче

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) со счетом 5:1 одержал победу над польской командой "Заглембе".

Три гола в составе москвичей провел Сильвестр Игбун, по одному – Максимиллиан Филипп и Кирилл Панченко.

Игра прошла в Турции, где "Динамо" готовится к возобновлению чемпионата Российской премьер-лиги. Сейчас команда занимает восьмое место в РПЛ, набрав 24 очка. На два балла москвичи опережают столичный "Спартак", с которым встретятся в первом после перерыва матче РПЛ.

"Заглембе" является представителем главного дивизиона чемпионата Польши, где чейчас занимает десятое место.