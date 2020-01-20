ЦСКА и "Зенит" сыграют в товарищеском матче в Испании

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Московский ФК ЦСКА и петербургский "Зенит" договорились о проведении товарищеского матча на тренировочном сборе в Испании

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, матч с "Зенитом" будет венчать второй зимний сбор армейцев в Испании. Игра пройдет 9 февраля и стартует в 16:00 мск. О точном месте проведения матча сообщат позднее.

На зимний перерыв "Зенит" ушел в качестве лидера чемпионата России, в 19 матчах команда набрала 45 очков. ЦСКА занимает пятое место, набрав 34 очка.