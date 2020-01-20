Поиск

ЦСКА и "Зенит" сыграют в товарищеском матче в Испании

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Московский ФК ЦСКА и петербургский "Зенит" договорились о проведении товарищеского матча на тренировочном сборе в Испании

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, матч с "Зенитом" будет венчать второй зимний сбор армейцев в Испании. Игра пройдет 9 февраля и стартует в 16:00 мск. О точном месте проведения матча сообщат позднее.

На зимний перерыв "Зенит" ушел в качестве лидера чемпионата России, в 19 матчах команда набрала 45 очков. ЦСКА занимает пятое место, набрав 34 очка.

футбоЛ ФК ЦСКА ФК Зенит

Новости по теме

Новости

Федерер установил рекорд Australian Open

Федерер установил рекорд Australian Open

"Барселона" выиграла в первом матче с новым тренером

"Барселона" выиграла в первом матче с новым тренером

"Ливерпуль" выиграл у "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

"Ливерпуль" выиграл у "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

Логинов стал 10-м в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Макгрегор победил Серроне в первом после поражения от Нурмагомедова бою

Макгрегор победил Серроне в первом после поражения от Нурмагомедова бою

Овечкин вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛ

Овечкин вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛ

Россия стала четвертой в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Россия финишировала 11-й в женской эстафете на этапе КМ по биатлону

Допинг в российском спорте

ОКР вступил третьей стороной в судебный спор между ВАДА и РУСАДА

Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл "Дакар-2020"

Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл "Дакар-2020"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');