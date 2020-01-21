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"Рубин" выиграл первый матч под руководством Леонида Слуцкого

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" добились победы над польской команды "Лехия Гданьск" в товарищеском матче.

Встреча прошла в Турции, где "Рубин" проводит тренировочный сбор, и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из столицы Татарстана. Победный гол на 34-й минуте провел Вячеслав Подберезкин.

Матч стал первым для "Рубина" под руководством Леонида Слуцкого. Экс-наставник ЦСКА, "Крыльев Советов", английского "Халл Сити", нидерландского "Витесса", ряда других клубов, а также сборной России занял пост главного тренера "Рубина" в декабре 2019 года.

Сейчас "Рубин" занимает 13-е место в чемпионате Российской премьер-лиги. "Лехия Гданьск" - на седьмом месте в чемпионате Польши.

футбол ФК Рубин

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