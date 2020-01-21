ЦСКА в четвертый раз обыграл СКА в сезоне КХЛ

Игроки СКА Евгений Кетов и ЦСКА Антон Слепышев (слева направо) в матче КХЛ в Москве Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА нанесли поражение петербургскому СКА в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) в пользу ЦСКА.

Это – четвертая победа ЦСКА над СКА в нынешнем сезоне. 13 сентября москвичи одолели соперника в Петербурге со счетом 3:0; 23 сентября также в Северной столице – со счетом 3:2 (судьба встречи решилась в серии буллитов). 19 декабря ЦСКА вновь в Петербурге выиграл со счетом 1:0. Одна игра – в Москве – завершилась победой СКА: 4:2, 2 декабря.

Обе команды представляют Западную конференцию. ЦСКА занимает здесь первое место (76 очков), СКА – второе (69). ЦСКА также лидирует в единой таблице чемпионата.