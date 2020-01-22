Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завоевала путевку во второй раунд турнира Большого шлема Australian Open.

В матче первого круга она одолела представительницу Сербии Нину Стоянович – 6:1, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут.

Борьбу за выход в третий круг Павлюченкова поведет с теннисисткой из США Тэйлор Таунсенд.

Ранее сообщалось, что во второй круг Australian Open в женском одиночном разряде из россиянок пробились Светлана Кузнецова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова. Выбыли Дарья Касаткина, Маргарита Гаспарян, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Виталия Дьяченко, Мария Шарапова.

Соревнования в основной сетке Australian Open стартовали 20 января.