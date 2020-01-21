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Светлана Кузнецова выиграла в первом круге Australian Open

Светлана Кузнецова выиграла в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Светлана Кузнецова
Фото: Imago Images/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российской теннисистке Светлане Кузнецовой удалось выйти во второй круг турнира Большого шлема Australian Open.

В первом раунде соревнования она одержала победу над представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой. Результат встречи – 6:4, 4:6, 6:4 в пользу россиянки. На корте спортсменки провели 1 час 52 минуты.

В настоящее время Кузнецова занимает 53-е место в рейтинге WTA, Вондроушова – 16-е.

Следующей соперницей Кузнецовой будет итальянка Камила Джорджи, занимающая 10-2 место в мировом рейтинге.

Помимо Кузнецовой, ранее во второй круг Australian Open из россиянок пробились Екатерина Александрова, Анна Блинков. Выбыли Дарья Касаткина, Маргарита Гаспарян, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Виталия Дьяченко, Мария Шарапова

теннис Australian Open

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