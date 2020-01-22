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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Роджер Федерер вышел в третий круг Australian Open

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер завоевал путевку в третий раунд турнира Большого шлема Australian Open.

Во втором круге соревнования он встречался с представителем Сербии Филипом Крайиновичем. Федереру хватило для победы трех сетов – 6:1, 6:4, 6:1. Спортсмены находились на корте 1 час 32 минуты.

В следующем круге Федерер встретится с австралийцем Джоном Миллманом.

В настоящее время швейцарец является третьей ракеткой мира. Он является шестикратным победителем Australian Open, в общей сложности на его счету 20 выигранных турниров Большого шлема.

Кроме того, Федерер установил рекорд по числу выступлений на Australian Open. Нынешний турнир Большого шлема в Австралии стал для него 21-м.

теннис Роджер Федерер

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