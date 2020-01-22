Солтмурад Бакаев объявил о своем переходе из "Спартака" в "Рубин"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Полузащитник Солтмурад Бакаев, выступавший за московский "Спартак", сообщил, что теперь является футболистом казанского "Рубина".

"С этого момента я игрок казанского "Рубина"! Это большой клуб со славной историей, но что еще более важно, с великим будущим!" - написал спортсмен в своем инстаграме.

Футболист поблагодарил руководство, персонал и болельщиков "Спартака" за поддержку, а также тренеров академии и главной команды. "Это действительно счастье учиться у вас, и играть под вашим чутким присмотром!" - написал 20-летний Бакаев.

"Впереди новая страница моей жизни, которая, я уверен, станет не менее важной и яркой, чем предыдущие!" - добавил он.

Солтмурад Бакаев является младшим братом игрока основного состава "Спартака" 23-летнего Зелимхана. В отличие от старшего брата, Солтмурад за главную команду играл считанные минуты, его услуги в основном были востребованы в команде "Спартак-2".