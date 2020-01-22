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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

"Бавария" арендовала у "Реала" защитника сборной Испании

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Защитник мадридского футбольного клуба "Реал" испанец Альваро Адриосола остаток сезона проведет в составе мюнхенской "Баварии".

Как сообщает пресс-служба "Баварии", с 24-летним защитником подписано арендное соглашение.

"Мы уверены, что Альваро Одриосола поможет нашей команде. Я рад, что мы нашли такого защитника", - сказал спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич.

Адриосола выступает в "Реале" с лета 2018 года, когда перешел из испанской команды "Реал Сосьедад". Правда, в основном составе "Реала" играет нечасто. Несколько матчей он провел и за сборную Испании (забил один мяч).

футбол ФК Реал ФК Бавария

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