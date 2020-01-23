Российского триумфатора Универсиады дисквалифицировали за допинг

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российский сноубордист Никита Автанеев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмену, выигравшему Универсиаду-2019 в хаф-пайпе, вменяется нарушение 2.4 Общероссийских антидопинговых правил: "любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) непредоставление информации о своем местонахождении".

При этом срок дисквалификации Автанеева исчисляется с 10 октября 2019 года.