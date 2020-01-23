Агент и отчим Кокорина опроверг информацию о его переходе в "Сочи"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Отчим Александра Кокорина Кирилл Новиков, представляющий интересы футболиста, заявил, что форвард не ушел из "Зенита" в "Сочи".

"Ситуация прежняя, Саша никуда не переходит", - приводит слова Новикова Sport 24.

Ранее пресс-служба ФК "Сочи" официально объявила об аренде нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассчитанной до конца текущего сезона. Вскоре СМИ распространили цитату генерального директора "Зенита" Александра Медведева, подтвердившего договоренность об аренде футболиста.

Официальные сведения о переходе Кокорина в "Сочи" появились 21 января. Однако в тот же день футболист принял участие в товарищеском матче "Зенита" и оформил хет-трик.

В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим братом Кириллом и полузащитником Павлом Мамаевым попал в СИЗО за драки в центре Москвы. Вскоре все они получили реальные сроки, а в прошлом году вышли на свободу по УДО.

Что касается Мамаева, до лишения свободы он выступал в "Краснодаре", после этого клуб расторг с ним контракт. Теперь Мамаев является игроком "Ростова".