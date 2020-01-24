Серена Уильямс вылетела из Australian Open

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - 39-кратная победительница турниров серии Большого шлема американка Серена Уильямс проиграла в борьбе за выход в четвертый круг одного из них, Australian Open.

В третьем раунде Australian Open-2020 ее победила китаянка Ван Цян – 6:4, 6:7 (2:7), 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 41 минуту.

Сейчас экс-лидер мирового рейтинга Серена Уильямс является девятой ракеткой мира. Из 39 выигранных ею турниров Большого шлема 23 она покорила в одиночном разряде. В том числе четыре раза – Australian Open.

Для Ван Цян, которая сейчас находится на 29-м месте в рейтинге WTA, лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open-2019.