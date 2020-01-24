Первая ракетка России Александрова выбыла из Australian Open

В третьем круге она проиграла спортсменке из Чехии Петре Квитовой

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертый круг турнира серии Большого шлема Australian Open.

В третьем круге соревнования она потерпела поражение пот представительницы Чехии Петры Квитовой со счетом 1:6, 2:6. Продолжительность игры составила 58 минут.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Александрова занимает 28-е место – наивысшее среди действующих отечественных теннисисток. Квитова – восьмая ракетка мира.

Из россиянок в третьем круге Australian Open-2020 осталось сыграть Анастасии Павлюченковой. В ночь на субботу она встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.