Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:07

Первая ракетка России Александрова выбыла из Australian Open

В третьем круге она проиграла спортсменке из Чехии Петре Квитовой

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертый круг турнира серии Большого шлема Australian Open.

В третьем круге соревнования она потерпела поражение пот представительницы Чехии Петры Квитовой со счетом 1:6, 2:6. Продолжительность игры составила 58 минут.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Александрова занимает 28-е место – наивысшее среди действующих отечественных теннисисток. Квитова – восьмая ракетка мира.

Из россиянок в третьем круге Australian Open-2020 осталось сыграть Анастасии Павлюченковой. В ночь на субботу она встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

теннис Australian Open

Новости по теме

Новости

Россиянин Алиев стал чемпионом Европы по фигурному катанию

Россиянин Алиев стал чемпионом Европы по фигурному катанию

Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧЕ

Агент и отчим Кокорина опроверг информацию о его переходе в "Сочи"

Суд отказался сократить срок административного ареста Емельяненко

Суд отказался сократить срок административного ареста Емельяненко

Хачанов за 4,5 часа одолел шведа Имера на Australian Open

Горячкина победила в 12-й партии и отыгралась в матче за шахматную корону

Светлана Кузнецова выбыла из Australian Open

Павлюченкова победила во втором круге Australian Open

Андрей Рублев пробился в третий круг Australian Open

Андрей Рублев пробился в третий круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');