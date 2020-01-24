Каролин Возняцки завершила карьеру после поражения на Australian Open

Датчанка Каролин Возняцки Фото: Reuters

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Датчанка Каролин Возняцки завершила выступления в профессиональном теннисе. Точку в карьере она поставила, проиграв представительнице Туниса Онс Жабер в третьем круге турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи – 7:5, 3:6, 7:5 в пользу спортсменки из Туниса.

Ранее Возняцки объявила, что Australian Open-2020 станет последним турниром в ее карьере.

"Результат сегодняшней игры не так важен для меня, как то, как я боролась и отдавала все силы", - сказала Возняцки на послематчевой пресс-конференции.

На счету Возняцки 30 выигранных турниров, в том числе – Australian Open в 2018 году. Десять лет назад датчанка поднялась на вершину мирового рейтинга. Карьеру она завершила, находясь на 36-м месте.