Россиянка Горячкина проиграла матч за мировую шахматную корону

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь сохранила звание чемпионки мира

Российская шахматистка Александра Горячкина Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россиянка Александра Горячкина потерпела поражение от действующей обладательницы мировой шахматной короны Цзюй Вэньцзюнь матч за звание чемпионки мира.

Судьба матча решилась в пятницу на тай-брейке, в котором успех сопутствовал представительнице Китая. Тай-брейк, в ходе которого были сыграны четыре партии, прошел во Владивостоке.

По окончании предыдущих 12 партий, которые сначала несколько дней проходили в Шанхае, а затем во Владивостоке, была зафиксирована ничья – 6:6.

Торжественная церемония награждения и закрытия матча чемпионата мира по шахматам пройдет в пятницу в ДФВУ. Гарантированный призовой фонд матча составляет 500 тыс. евро. Победительница в случае тай-брейка получает 55% от суммы.

Летом прошлого года Горячкина выиграла турнир претендентов (проходил в Казани), благодаря чему получила право сразиться за мировую шахматную корону с ее действующей обладательницей. Что касается Цзюй Вэньцзюнь, титул она завоевала в 2018 году.