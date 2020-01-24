Аргентинский футболист Краневиттер покинул "Зенит"
Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил об уходе из команды полузащитника Матиаса Каревиттера.
"Матиас Краневиттер покидает Санкт-Петербург. "Зенит" и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".
Куда именно уходит Краневиттер, не сообщается. По сведениям же СМИ, аргентинец продолжит карьеру в Мексике.
Краневиттер перешел в "Зенит" летом 2017 года. По итогам сезона-2018/19 стал в составе "Зенита" чемпионом России.
Матиас Краневиттер покидает Санкт-Петербург.— ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 24 января 2020 г.
"Зенит" и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста.
Сине-бело-голубые благодарят Матиаса Краневиттера и желают спортивных успехов. pic.twitter.com/eKuut90GNN