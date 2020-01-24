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Аргентинский футболист Краневиттер покинул "Зенит"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил об уходе из команды полузащитника Матиаса Каревиттера.

"Матиас Краневиттер покидает Санкт-Петербург. "Зенит" и аргентинский полузащитник достигли договоренности о дальнейшем продолжении карьеры футболиста", - говорится в сообщении пресс-службы "Зенита".

Куда именно уходит Краневиттер, не сообщается. По сведениям же СМИ, аргентинец продолжит карьеру в Мексике.

Краневиттер перешел в "Зенит" летом 2017 года. По итогам сезона-2018/19 стал в составе "Зенита" чемпионом России.

футбол ФК Зенит

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