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Федерер в пяти сетах обыграл Миллмана в третьем круге Australian Open

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер завоевал путевку в четвертый круг турнира серии Большого шлема Australian Open.

В борьбе за выход в эту стадию турнира он обыграл представителя Австралии Джона Миллмана – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Продолжительность матча составила 4 часа 3 минуты.

Следующем соперником Федерера на этом турнире будет венгр Мартон Фучович.

В настоящее время швейцарец является третьей ракеткой мира. Он является шестикратным победителем Australian Open, в общей сложности на его счету 20 выигранных турниров Большого шлема.

Кроме того, Федерер установил рекорд по числу выступлений на Australian Open. Нынешний турнир Большого шлема в Австралии стал для него 21-м.

теннис Australian Open

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