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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 15:39

Булыкин стал офицером РФС по борьбе с договорными матчами

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин получил должность в РФС, где будет бороться с явлениями, указывающими на "странный" характер матчей.

"Дмитрий Булыкин - офицер РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами", - говорится в сообщении пресс-службы Российского футбольного союза.

40-летний Булыкин в качестве игрока выступал за московские клубы "Локомотив", "Динамо", немецкие "Байер" и "Фортуна", бельгийский "Андерлехт", голландские "Дан Хааг", "Аякс", "Твенте", а также нижегородскую "Волгу". В его активе 15 матчей за сборную России.

В 2014 году он завершил игровую карьеру. С 2017 года он является советником президента ФК "Локомотив".

футбол РФС Дмитрий Булыкин

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