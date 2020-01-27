Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА

Они назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам

Игрок ЦСКА Василий Березуцкий Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил о возвращении в клуб завершивших игровую картеру Алексея и Василия Березуцких.

"Сегодня легендарные защитники красно-синих Алексей и Василий Березуцкие вернулись в армейский клуб спустя полтора года после завершения карьеры футболистов. Братья назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам", - сообщила пресс-служба ЦСКА.

С ноября 2018 года братья входили в тренерский штаб голландского "Витесса", который тренировал экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий. Тот покинул клуб в конце ноября 2019 года, а в декабре возглавил казанский "Рубин".

Летом 2018 года года братья Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры. Оба продолжительное время играли в ЦСКА и завоевали большое количество титулов.