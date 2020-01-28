Назван состав сборной России по хоккею на Шведские игры

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России определился с составом на матчи Шведских игр, третьего этапа Еврохоккейтура.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), полностью состав выглядит следующим образом:

вратари - Игорь Бобков ("Авангард"), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Александр Самонов (СКА);

защитники - Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба - ЦСКА), Никита Лямкин ("Ак Барс"), Артем Сергеев ("Салават Юлаев"), Георгий Дронов ("Металлург"), Андрей Миронов ("Динамо" М);

нападающие: Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба - "Ак Барс"), Денис Зернов ("Авангард"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все - СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский (все - ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все - "Локомотив"), Александр Шаров ("Сибирь").

6 февраля российская команда сыграет со сборной Финляндии в вынесенном матче в Хельсинки, 8 февраля пройдет встреча с командой Швеции, 9 февраля - со сборной Чехии. Эти матчи пройдут в Стокгольме.

Во главе сборной России находится Алексей Кудашов. Как сообщалось накануне, его тренерский штаб пополнил наставник молодежной сборной России Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков.

На первых двух этапах Еврохоккейтура - Кубка Карьяла (Финляндия) и Кубка Первого канала (Россия) по 11 очков набрали Чехия и Финляндия, по 7 - Швеция и Россия.

Еврохоккейтур проводится с сезона-1996/97 с участием четырех европейских сборных – России, Финляндии, Швеции, Чехии. В каждой из этих стран по ходу сезона проводится по одному этапу в рамках турнира.