Александр Якушев прокомментировал состав сборной России на Шведские игры

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Игроки, вызванные в сборную России по хоккею на Шведские игры, соответствуют задачам национальной команды, считает двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

"В нынешнем составе много новичков, но нет сомнения, в том, что все приглашенные ребята заслужили вызова в национальную команду. Интересно будет посмотреть в деле еще недавних игроков молодежной сборной, смогут ли они проявить себя на уровне национальной команды", - сказал Якушев "Интерфаксу".

"Приглашенный в тренерский штаб Валерий Брагин поможет своим подопечным, с его помощью они быстрее смогут освоиться", - отметил он.

Шведские игры – третий этап Еврохоккейтура. 6 февраля российская команда сыграет со сборной Финляндии в вынесенном матче в Хельсинки, 8 февраля пройдет встреча с командой Швеции, 9 февраля - со сборной Чехии. Эти матчи пройдут в Стокгольме.

Во главе сборной России находится Алексей Кудашов. Как сообщалось накануне, его тренерский штаб пополнил наставник молодежной сборной России Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков.

Состав сборной России на Шведские игры

вратари - Игорь Бобков ("Авангард"), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Александр Самонов (СКА);

защитники - Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба - ЦСКА), Никита Лямкин ("Ак Барс"), Артем Сергеев ("Салават Юлаев"), Георгий Дронов ("Металлург"), Андрей Миронов ("Динамо" М);

нападающие: Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба - "Ак Барс"), Денис Зернов ("Авангард"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все - СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский (все - ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все - "Локомотив"), Александр Шаров ("Сибирь").