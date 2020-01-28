Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:07

Александр Якушев прокомментировал состав сборной России на Шведские игры

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Игроки, вызванные в сборную России по хоккею на Шведские игры, соответствуют задачам национальной команды, считает двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

"В нынешнем составе много новичков, но нет сомнения, в том, что все приглашенные ребята заслужили вызова в национальную команду. Интересно будет посмотреть в деле еще недавних игроков молодежной сборной, смогут ли они проявить себя на уровне национальной команды", - сказал Якушев "Интерфаксу".

"Приглашенный в тренерский штаб Валерий Брагин поможет своим подопечным, с его помощью они быстрее смогут освоиться", - отметил он.

Шведские игры – третий этап Еврохоккейтура. 6 февраля российская команда сыграет со сборной Финляндии в вынесенном матче в Хельсинки, 8 февраля пройдет встреча с командой Швеции, 9 февраля - со сборной Чехии. Эти матчи пройдут в Стокгольме.

Во главе сборной России находится Алексей Кудашов. Как сообщалось накануне, его тренерский штаб пополнил наставник молодежной сборной России Валерий Брагин и его ассистент Александр Бойков.

Состав сборной России на Шведские игры

вратари - Игорь Бобков ("Авангард"), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Александр Самонов (СКА);

защитники - Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба - ЦСКА), Никита Лямкин ("Ак Барс"), Артем Сергеев ("Салават Юлаев"), Георгий Дронов ("Металлург"), Андрей Миронов ("Динамо" М);

нападающие: Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба - "Ак Барс"), Денис Зернов ("Авангард"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все - СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский (все - ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все - "Локомотив"), Александр Шаров ("Сибирь").

хоккей

Новости по теме

Новости

Назван состав сборной России по хоккею на Шведские игры

ФК "Спартак" продлил контракт с вратарем Ребровым

Российская премьер-лига-2019/20

Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА

Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА

Россиян в мужском одиночном разряде Australian Open не осталось

Павлюченкова победила Кербер и вышла в четвертьфинал Australian Open

Павлюченкова победила Кербер и вышла в четвертьфинал Australian Open

Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

Медведев проиграл Вавринке в четвертом круге Australian Open

Медведев проиграл Вавринке в четвертом круге Australian Open

Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 января

Россиянки заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');