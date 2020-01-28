Клубы определились с датой перевыборов главы РФПЛ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Новые выборы президента Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) пройдут 17 марта, заявил журналистам генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.

"Мы приняли замечания РФС и решили, в соответствии с регламентом РФС и ФИФА, назначить срок выдвижение кандидатур до 4 февраля. 17 марта состоятся выборы руководителя РФПЛ. Сформирована избирательная комиссия, которая займется проверкой полномочий", - сказал Кикнадзе.

Гендиректор "Локомотива" сообщил, что создана избирательная комиссия во главе с исполнительным директором Сергеем Чебаном.

Он пояснил, что до 30 июня будут подготовлены изменения в устав РФПЛ, которые собранию клубов предстоит обсудить и принять.

Кикнадзе сообщил, что решение было принято во вторник единогласно представителями всех 16 клубов-участников РФПЛ.

16 января сообщалось, что на собрании клубов Российской футбольной премьер-лиги было принято решение переизбрать действующего главу организации Сергея Прядкина на новый срок.

23 января лига уведомила о принятом решении Российской футбольный союз (РФС).

24 января РФС заявил, что "при проведении выборов президента Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС". Союз обязал РФПЛ снова провести выборы президента лиги в течение трех месяцев.