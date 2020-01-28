Российская теннисистка Макарова объявила о завершении карьеры

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Макарова заявила о том, что ставит точку в выступлениях в профессиональном теннисе.

"Я приняла непростое решение о завершении профессиональной карьеры в теннисе", - написала 31-летняя спортсменка в инстаграме

Макарова выиграла золотую медаль Олимпиады 2016 года в парном разряде вместе с Еленой Весниной. Также на ее счету три выигранных турнира Большого шлема, также в парном разряде.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде спортсменка сейчас фигурирует на 530-м месте, наивысшая позиция в карьере - восьмая. В рейтинге парного разряда она находится на 75-м месте. Наивысшая ступень - первая.