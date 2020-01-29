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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:24

Матч ХК "Куньлунь" с рижским "Динамо" перенесли из Пекина в Новосибирск

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига перенесла матч регулярного чемпионата между китайским "Куньлунем" и рижским "Динамо" из Пекина в Новосибирск.

"В связи с невозможностью проведения матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/2020 на территории КНР по причине распространения коронавируса, а также по обращению ХК "Куньлунь Ред Стар" и согласия ХК "Динамо" Рига, Лига приняла решение о переносе места проведения матча "Куньлунь Ред Стар" - "Динамо" Рига, который состоится 24 февраля 2020 года, из Пекина в Новосибирск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Высшая хоккейная лига решила перенести в Россию домашние матчи трех китайских клубов - участников турнира.

Хроника 09 – 29 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
хоккей КХЛ

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