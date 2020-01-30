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ВФЛА зарегистрировала семь кандидатов на пост главы организации

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила семь заявок по кандидатам на выборы президента организации, сообщает пресс-служба ВФЛА.

"Всероссийская федерация легкой атлетики сообщает, что получила следующее количество предложений по кандидатам на выборы от региональных спортивных федераций. Кандидаты на пост президента ВФЛА - 7 человек", - говорится в сообщении.

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Также от региональных спортивных федераций 49 человек выдвинуты в состав президиума, из них четыре являются кандидатами на пост президента ВФЛА. Еще четыре человека выдвинуты в качестве кандидатов в состав контрольно-ревизионной комиссии.

Прием списков избранных кандидатов, оформленных протоколом общего собрания региональных федераций, был завершен накануне.

Отмечается, что выдвинутый кандидат может в любое время до начала выборов снять свою кандидатуру, направив в ВФЛА соответствующее заявление в письменной форме.

23 ноября 2019 года на внеочередном заседании исполкома ВФЛА Дмитрий Шляхтин сложил полномочия президента федерации. Исполняющим обязанности стала глава федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

25 ноября Олимпийский комитет России заявил о необходимости кардинальной реформы ВФЛА. 27 ноября министр спорта Павел Колобков заявил, что ВФЛА должна представить Минспорту "дорожную карту" по выходу из сложившегося кризиса и провести выборы нового руководства. В противном случае ВФЛА пригрозили лишением аккредитации Минспорта.

Карта была предоставлена в Минспорт 5 декабря.

Внеочередная отчетно-выборная конференция, на которой будет избран новый президент ВФЛА, состоится 28 февраля 2020 года.

легкая атлетика ВФЛА

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