Джокович победил Федерера в полуфинале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович нанес поражение швейцарцу Роджеру Федереру в 1/2 финала турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи – 7:6 (7:1), 6:4, 6:3 в пользу серба. Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут.

В финале действующий победитель турнира Джокович сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия).

🇷🇸 U-N-S-T-O-P-P-A-B-L-E 🇷🇸@DjokerNole def. Roger Federer for the 27th time 7-6(1) 6-4 6-3 to earn the chance to play for his 8️⃣th #AusOpen title 🏆#AO2020 pic.twitter.com/Hy7lu8AIHo — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

Сейчас Джокович занимает второе место в мировом рейтинге, Федерер – третье. Каждый из них продолжительное время находился на вершине рейтинга. Спортсмены встречались в официальных матчах 50 раз, счет по победам – 27-23 в пользу серба.

Australian Open традиционно открывает ежегодную программу турниров Большого шлема, в которую также входят Roland Garros, Wimbledon и US Open.