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Джокович победил Федерера в полуфинале Australian Open

Джокович победил Федерера в полуфинале Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович
Фото: AP/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович нанес поражение швейцарцу Роджеру Федереру в 1/2 финала турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи – 7:6 (7:1), 6:4, 6:3 в пользу серба. Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут.

В финале действующий победитель турнира Джокович сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) – Александр Зверев (Германия).

Сейчас Джокович занимает второе место в мировом рейтинге, Федерер – третье. Каждый из них продолжительное время находился на вершине рейтинга. Спортсмены встречались в официальных матчах 50 раз, счет по победам – 27-23 в пользу серба.

Australian Open традиционно открывает ежегодную программу турниров Большого шлема, в которую также входят Roland Garros, Wimbledon и US Open.

теннис Australian Open

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