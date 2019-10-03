Сборная России по регби вновь проиграла на КМ и лишилась шансов на медали

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по регби потерпела поражение от команды Ирландии в третьем туре проходящего в Японии розыгрыша Кубка мира.

Результат матча – 35:0 в пользу ирландцев.

Третье поражение в трех матчах ставит крест на медальных амбициях россиян: национальная команда страны находится на последнем месте в группе А, очков не набрала и лишилась шансов на выход в плей-офф.

У сборной Ирландии 11 очков, она лидирует в группе.

9 октября сборная России проведет заключительный матч в группе – против команды Шотландии.

Россия принимает участие в Кубке мира второй раз в истории, впервые россияне сыграли на главном турнире четырехлетия в мире регби в 2011 году в Новой Зеландии. Тогда она заняла последнее, пятое место в своей группе. Но в четырех матчах группового этапа сборная России совершила восемь попыток, что стало лучшим результатом для команды-новичка за всю историю турнира.

В отборочном турнире Кубка мира 2019 года россияне заняли третье место, уступив Румынии и Испании. Впоследствии румынская и испанская сборные были дисквалифицированы за то, что в их составах выступали натурализованные игроки, которые получили гражданство нелегально.

За трофей борются 20 лучших команд мира, победитель станет известен 2 ноября. Действующим победителем турнира является команда Новой Зеландии.