Поиск

Сборная России по регби вновь проиграла на КМ и лишилась шансов на медали

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по регби потерпела поражение от команды Ирландии в третьем туре проходящего в Японии розыгрыша Кубка мира.

Результат матча – 35:0 в пользу ирландцев.

Третье поражение в трех матчах ставит крест на медальных амбициях россиян: национальная команда страны находится на последнем месте в группе А, очков не набрала и лишилась шансов на выход в плей-офф.

У сборной Ирландии 11 очков, она лидирует в группе.

9 октября сборная России проведет заключительный матч в группе – против команды Шотландии.

Россия принимает участие в Кубке мира второй раз в истории, впервые россияне сыграли на главном турнире четырехлетия в мире регби в 2011 году в Новой Зеландии. Тогда она заняла последнее, пятое место в своей группе. Но в четырех матчах группового этапа сборная России совершила восемь попыток, что стало лучшим результатом для команды-новичка за всю историю турнира.

В отборочном турнире Кубка мира 2019 года россияне заняли третье место, уступив Румынии и Испании. Впоследствии румынская и испанская сборные были дисквалифицированы за то, что в их составах выступали натурализованные игроки, которые получили гражданство нелегально.

За трофей борются 20 лучших команд мира, победитель станет известен 2 ноября. Действующим победителем турнира является команда Новой Зеландии.

регби

Новости по теме

Новости

Емельяненко-младший и Кокляев подрались в ресторане за два месяца до боя

Емельяненко-младший и Кокляев подрались в ресторане за два месяца до боя

Шарапова снялась с турнира в Линце из-за травмы

"Зенит" победил "Бенфику" в Лиге чемпионов УЕФА

Россиянин Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами

Футболисты "Локомотива" уступили "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

Футболисты "Локомотива" уступили "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

ЦСКА забросил девять шайб "Спартаку" в матче КХЛ

ЦСКА забросил девять шайб "Спартаку" в матче КХЛ
Допинг в российском спорте

Гендиректор РУСАДА назвал реальной угрозу отстранения РФ от ближайших Олимпиад

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд отказал в УДО приятелю Кокорина и Мамаева

Российская премьер-лига-2019/20

Игорь Шалимов возглавил "Ахмат"

Российская премьер-лига-2019/20

Рахимов ушел в отставку с поста главного тренера "Ахмата"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');