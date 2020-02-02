Федор Смолов дебютировал в "Сельте"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов провел первые минуты в составе испанской "Сельты", куда он недавно перешел в качестве арендованного игрока.

Он вышел на замену на 78-й минуте гостевого матча чемпионата Испании против "Валенсии". Минутой ранее "Сельта" пропустила от соперника гол, с выходом россиянина на поле счет не изменился: 1:0 – в пользу "Валенсии".

Права на Смолова принадлежат московскому "Локомотиву". Сообщалось, что арендное соглашение с "Сельтой" рассчитано до конца нынешнего сезона. Оно включает в себя и право выкупа 29-летнего игрока "Сельтой".

Турнирное положение "Сельты" в чемпионате Испании оставляет желать лучшего: в 22 матчах команда выиграла три раза, на ее счету восемь ничьих и 11 поражений. Набрав 17 очков, "Сельта" занимает 18-е (третье с конца) место, которое входит в зону вылета.

Что касается "Валенсии", она – на четвертом месте, 37 очков. Одним из игроков "Валенсии" является российский полузащитник Денис Черышев, который, однако, из-за травмы участия в матче не принимал.