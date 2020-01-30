Федор Смолов перешел в испанскую "Сельту"

Он арендован до конца нынешнего сезона

Федор Смолов Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о переходе нападающего Федора Смолова в испанскую "Сельту".

"Футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до лета 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

В нынешнем сезоне Смолов провел 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре голевых передачи.

Смолов выступает в "Локомотиве" с августа 2018 года. В московский клуб он перешел из "Краснодара" после домашнего чемпионата мира, где в составе сборной России форвард дошел до четвертьфинала. Также он играл за московское "Динамо", нидерландский "Фейеноорд", махачкалинский "Анжи" и екатеринбургский "Урал".

Что касается "Сельты", она представляет Примеру – главный дивизион испанского футбола. Здесь "Сельта" находится в зоне вылета: занимает 18-е место из 20 команд.