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Новак Джокович стал восьмикратным победителем Australian Open

Новак Джокович стал восьмикратным победителем Australian Open
Новак Джокович в финале Australian Open
Фото: Reuters

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович победил представителя Австрии Доминика Тима в финале турнира серии Большого шлема Australian Open в мужском одиночном разряде.

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Результат встречи – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 в пользу Джоковича. Продолжительность матча составила 3 часа 59 минут.

Таким образом, Джокович стал восьмикратным победителем турнира. Ранее Australian Open покорился ему в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 и 2019 годах. В общей сложности он выиграл 17 турниров Большого шлема.

Сейчас серб занимает второе место в мировом рейтинге, но благодаря успешному выступлению в Австралии поднимется на первое место. На второе опустится испанец Рафаэль Надаль.

Доминик Тим (пятая ракетка мира) турнир Большого шлема не выигрывал, но трижды выходил в финал: два раза во Франции, один раз – в Австралии.

Из россиян дольше всех на Australian Open-2020 продержались Даниил Медведев и Андрей Рублев, дошедшие до четвертого круга.

Накануне прошел финал в женском одиночном разряде, американка София Кенин победила испанку Гарбинье Мугурусу.

теннис Australian Open

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