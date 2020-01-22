ВАДА приостановило лицензию московской антидопинговой лаборатории

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение временно приостановить лицензию Московской антидопинговой лаборатории.

"Всемирное антидопинговое агентство объявляет о временном приостановлении ранее выданную лицензию Национальной антидопинговой лаборатории в Москве (Московская лаборатория). Решение вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении ВАДА.

"Эта временная приостановка запрещает Московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови в рамках программы "Биологический паспорт спортсмена". Решение будет действовать до окончания дисциплинарного разбирательства, проводимого независимым дисциплинарным комитетом", - отмечается там же.

Сообщается, что 21 января 2020 года эксперты рекомендовали председателю Исполнительного комитета ВАДА Витольду Баньке "временно приостановить лицензию Московской лаборатории и г-на Банька согласился сделать это немедленно".

"Этот шаг был предпринят после решения Исполнительного комитета ВАДА от 9 декабря 2019 года о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь будет объявлено не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в связи с обнаружением ВАДА манипулирования некоторыми данными извлеченный из Московской лаборатории в январе 2019 года, в нарушении условий восстановления РУСАДА в сентябре 2018 года", - отмечается там же.

Подчеркивается, что тем самым РУСАДА совершила "серьезное нарушение Кодекса этики".

ВАДА отозвало полную аккредитацию Московской лаборатории в 2015 году после того, как России были выдвинуты обвинения в наличии допинговой программы. В мае 2016 года лицензия лаборатории были частично возвращена.