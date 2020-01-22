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Ганус оценил риски российских спортсменов после нового решения ВАДА

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Решение ВАДА приостановить лицензию московской антидопинговой лаборатории не повлияет на права отечественных атлетов, заявил "Интерфаксу" генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

СпортВАДА приостановило лицензию московской антидопинговой лабораторииЧитать подробнее

"Это не коснется спортсменов, права их не будут нарушены. Будем вести тестирование дальше. Мы будем продолжать повышать эффективность работы", - сказал Ганус.

Решение ВАДА он назвал ожидаемым, к нему российская сторона была готова.

"Мы еще в прошлом году начали отрабатывать логистику с лабораториями, с которыми мы работаем. Я беседовал с одним директором лаборатории об увеличении объемов, которые будут к ним идти (проб), и мы получили подтверждение. Для нас это неудивительно, хоть все произошло довольно резко", - сказал Ганус

"Мы работаем с лабораториями Стокгольма, Кельна, Гент и Лозанна. Это может быть и польская лаборатория. Рим, Барселона. Нам известны лаборатории, у нас есть контакты, предварительная договоренность с логистическими операторами для продвижения на Восток - в Корею и Японию", - добавил он.

"Мы решали подобные проблемы и раньше, в 2017, 2018, 2019 годах. Мы работаем в рамках бюджета и повысили нашу эффективность. По итогам года 70% целевое тестирование. Ранее РУСАДА никогда не обирало более 10%, я имею ту РУСАДА, которая была до 2016 года. Мы и дальше будем повышать эффективность работы и эффективность использования бюджетных средств, которые направляются на развитие антидопинговой программы России", - отметил гендир РУСАДА.

Ранее ВАДА сообщило о приостановке лицензии Московской антидопинговой лаборатории.

РУСАДА ВАДА Юрий Ганус

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