РФС запустит анкетирование для поиска юных дарований в сборные страны

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) создал селекционный отдел, который будет заниматься поиском талантливых игроков для юношеских и юниорских сборных страны.

Как сообщает пресс-служба РФС, отдел войдет в спортивный департамент.

"Тренеры наших сборных будут получать информацию о молодых игроках, которые выступают на различных соревнованиях, в том числе в отдаленных регионах и за пределами России. Специалисты селекционного отдела будут расширять круг потенциальных кандидатов и анализировать выступления юных футболистов", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.

Кроме того, на официальном сайте РФС будет запущен раздел "Селекция". Юный футболист, который видит в себе потенциал попасть в сборную России соответствующей возрастной категории, должен заполнить анкету о себе и приложить видео матчей, в которых участвовал. В случае проявления к нему интереса со стороны специалистов, с ним свяжутся. Игрок получит приглашение на просмотр, и если проявит себя здесь должным образом, его пригласят уже на учебно-тренировочный сбор сборной своего возраста.

"Мы хотели бы не просто находить новых игроков в нашей стране, а совместно с академиями работать над их развитием. Необходимо создавать для талантливых футболистов комфортные условия, способствующие профессиональному росту. В то же время в таких странах как Германия, США или Израиль есть большие русскоязычные диаспоры, где потенциально могут жить и выступать талантливые игроки", - сказал руководитель департамента сборных команд, спортивный директор РФС Андрей Лексаков.

"Уже есть первые плоды работы нового отдела, - говорит Лексаков. - В наших сборных играет и просматривается ряд новых футболистов и футболисток. Например, в женскую юниорскую сборную (U-17) привлекли Ирини Гашибаязову из "Баварии", а в женскую молодежную команду (U-19) собираемся пригласить футболистку из "Ювентуса", - подчеркнул он.

Потенциальными кандидатами считаются юноши и девушки от 13 лет, которые ранее не привлекались в сборные команды, а также игроки, проживающие за рубежом и имеющие российские корни. Каждое письмо будет обработано, и кандидат получит обратную связь.