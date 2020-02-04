Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:05

Гол Мамаева помог "Ростову" победить "Партизан" на турнире в Катаре

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" из Ростова-на-Дону со счетом 3:1 победил соперников из белградского "Партизана" в матче турнира в Катаре с участием четырех команд.

Голы в составе российского клуба провели Павел Мамаев (32-я минута), Александр Долгов (57) и Эльдор Шомуродов (73). В составе "Партизана" на 87-й минуте пенальти реализовал Садик Умар.

"Ростов" в двух матчах набрал 3 очка и сравнялся с московским "Спартаком", которому он уступил (1:2) в первом туре. У "Партизана" 2 очка; 1 очко у столичного "Локомотива", который сыграет со "Спартаком" в среду.

футбол

Новости по теме

Новости

ИИХФ включила российского хоккеиста Яшина в Зал славы

Что случилось этой ночью: вторник, 4 февраля

Президиум ВФЛА сложил полномочия

Президиум ВФЛА сложил полномочия

СКА впервые победил "Спартак" в сезоне КХЛ

СКА впервые победил "Спартак" в сезоне КХЛ

Арестованный боксер Кушиташвили временно исключен из сборной России

Карпин продлил контракт с "Ростовом"

Допинг в российском спорте

Серебряный призер ОИ-2012 по вольной борьбе Махов попался на допинге

Серебряный призер ОИ-2012 по вольной борьбе Махов попался на допинге

Боксера Кушиташвили заподозрили в хранении наркотиков и насилии к представителю власти

Кокорин заявил, что зарабатывает в "Зените" менее 20 тыс. руб. в месяц

Кокорин заявил, что зарабатывает в "Зените" менее 20 тыс. руб. в месяц

Новак Джокович стал восьмикратным победителем Australian Open

Новак Джокович стал восьмикратным победителем Australian Open
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');