Гол Мамаева помог "Ростову" победить "Партизан" на турнире в Катаре

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" из Ростова-на-Дону со счетом 3:1 победил соперников из белградского "Партизана" в матче турнира в Катаре с участием четырех команд.

Голы в составе российского клуба провели Павел Мамаев (32-я минута), Александр Долгов (57) и Эльдор Шомуродов (73). В составе "Партизана" на 87-й минуте пенальти реализовал Садик Умар.

"Ростов" в двух матчах набрал 3 очка и сравнялся с московским "Спартаком", которому он уступил (1:2) в первом туре. У "Партизана" 2 очка; 1 очко у столичного "Локомотива", который сыграет со "Спартаком" в среду.