"Спартак" обыграл "Ростов" на турнире в Катаре

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 победили команду "Ростов" в матче стартовавшего в Катаре товарищеского турнира с участием четырех клубов.

Два гола – на 49-й и 75-й минутах – в составе "Спартака" провел Резиуан Мирзов. В составе "Ростова" на 89-й минуте отличился Деннис Хаджикадунич.

Участниками турнира также являются московский "Локомотив" и белградский "Партизан". Матч с их участием прошел в субботу ранее. Основное время игры завершилось со счетом 1:1: на 31-й минуте гол провел футболист "Локомотива" Антонио Эдер, через три минуты отличился игрок "Партизана" Зоран Тошич. В случае ничьи регламентом предусмотрена серия пенальти, успех в которой сопутствовал "Партизану".