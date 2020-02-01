Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 20:18

"Спартак" обыграл "Ростов" на турнире в Катаре

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 победили команду "Ростов" в матче стартовавшего в Катаре товарищеского турнира с участием четырех клубов.

Два гола – на 49-й и 75-й минутах – в составе "Спартака" провел Резиуан Мирзов. В составе "Ростова" на 89-й минуте отличился Деннис Хаджикадунич.

Участниками турнира также являются московский "Локомотив" и белградский "Партизан". Матч с их участием прошел в субботу ранее. Основное время игры завершилось со счетом 1:1: на 31-й минуте гол провел футболист "Локомотива" Антонио Эдер, через три минуты отличился игрок "Партизана" Зоран Тошич. В случае ничьи регламентом предусмотрена серия пенальти, успех в которой сопутствовал "Партизану".

футбол

Новости по теме

Новости

Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Полузащитник Эмре Джан перешел из "Ювентуса" в "Боруссию"

Доминик Тим стал вторым финалистом Australian Open

Допинг в российском спорте

Минспорта приостановил аккредитацию ВФЛА

Минспорта приостановил аккредитацию ВФЛА

Назван состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Назван состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

"Зенит" проиграл "Барселоне" в Евролиге

ЦСКА победил "Химки" в Евролиге

Федор Смолов перешел в испанскую "Сельту"

Федор Смолов перешел в испанскую "Сельту"
Российская премьер-лига-2019/20

В "Локомотиве" прокомментировали возможность перехода Кокорина

В "Локомотиве" прокомментировали возможность перехода Кокорина
Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" расстался с еще одним полузащитником

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');