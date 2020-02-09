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Сборная России стала последней на шведском этапе Еврохоккейтура

В третьем матче она проиграла Чехии, упустив победу на последней секунде

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Чехии в третьем туре шведского этапа Еврохоккейтура.

Россияне трижды вели в счете, каждый раз позволив сопернику отыграться. В том числе – на последней секунде третьего периода. В овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказалась сборная Чехии. Итоговый счет – 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу чехов.

Голы в составе сборной России провели Артур Каюмов, Андрей Светлаков, Павел Порядин.

Таким образом, сборная России проиграла все три матча на этапе в Швеции. Ранее она уступила Финляндии (0:3) и Швеции (2:5). Набрав 1 очко, команда Алексея Кудашова заняла последнее место. У Чехии 5 очков, она на втором месте. На первом – Швеция (6), которая в воскресенье сыграет с Финляндией (3).

Россия - аутсайдер и в общем зачете, по итогам трех (из четырех) этапов Еврохоккейтура.

хоккей Еврохоккейтур

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