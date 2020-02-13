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Сборная России по биатлону стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Биатлонисты сборной Норвегии завоевали золото в смешанной эстафете (2х6 + 2х7,5 км) на стартовавшем в итальянском Антхольце чемпионате мира.

Норвежская команда, в составе которой выступили Марте Рейселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бе и Йоханнес Бе, преодолела дистанцию за 1 час 2 минуты 27,7 секунды. На ее счету семь неточных выстрелов.

Второй с отставанием в 15,6 секунды стала Италия, на счету которой шесть промахов. Третьей финишировала Чехия – 30,8 секунды отставания с двумя промахами.

Сборная России (Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов), заняла шестое место. У нее восемь промахов и 59,4 секунды отставания от победителей.

Соревнования в Антхольце будут проходить до 22 февраля.

биатлон

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