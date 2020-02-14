Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

Морозов сменил Чернышенко на посту президента КХЛ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Новым президентом Континентальной хоккейной лиги избран Алексей Морозов, сообщает пресс-служба лиги в пятницу.

"Континентальная хоккейная лига сообщает об изменениях в руководящем составе. По итогам внеочередного заочного заседания Совета директоров ООО "КХЛ" было принято единогласное решение об избрании президентом ООО "КХЛ" Алексея Морозова", - говорится в сообщении.

Ранее КХЛ руководил Дмитрий Чернышенко, ставший ее президентом в ноябре 2014 года. 21 января он стал заместителем председателя правительства РФ.

Сообщается, что Морозов сохранит за собой пост управляющего директора Ассоциации "Молодежная хоккейная лига" вплоть до избрания нового руководителя МХЛ.

Морозов является двукратным чемпионом мира в составе сборной России, в которой он был капитаном, серебряным призером Олимпиады-1998. На открытии Олимпийских игр 2010 года был знаменосцем сборной России.

КХЛ хоккей Алексей Морозов Дмитрий Чернышенко

Новости по теме

Новости

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

ФК "Сочи" подтвердил переход Кокорина

Сборная России по биатлону стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ

В ОКР не стали считать пополнение Олимпийского музея попыткой улучшить имидж

Пловчиха Белоногофф получила спортивное гражданство России

Что случилось этой ночью: четверг, 13 февраля

Оргкомитет ОИ в Токио гарантировал, что им не помешает коронавирус

Оргкомитет ОИ в Токио гарантировал, что им не помешает коронавирус

Американские журналисты признали гол Овечкина лучшим в истории НХЛ

Экс-капитана сборной России по хоккею Морозова назвали будущим президентом КХЛ

Экс-капитана сборной России по хоккею Морозова назвали будущим президентом КХЛ

Британские СМИ узнали о переносе Гран-при Китая "Формулы-1" из-за коронавируса

Британские СМИ узнали о переносе Гран-при Китая "Формулы-1" из-за коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');