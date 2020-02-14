Морозов сменил Чернышенко на посту президента КХЛ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Новым президентом Континентальной хоккейной лиги избран Алексей Морозов, сообщает пресс-служба лиги в пятницу.

"Континентальная хоккейная лига сообщает об изменениях в руководящем составе. По итогам внеочередного заочного заседания Совета директоров ООО "КХЛ" было принято единогласное решение об избрании президентом ООО "КХЛ" Алексея Морозова", - говорится в сообщении.

Ранее КХЛ руководил Дмитрий Чернышенко, ставший ее президентом в ноябре 2014 года. 21 января он стал заместителем председателя правительства РФ.

Сообщается, что Морозов сохранит за собой пост управляющего директора Ассоциации "Молодежная хоккейная лига" вплоть до избрания нового руководителя МХЛ.

Морозов является двукратным чемпионом мира в составе сборной России, в которой он был капитаном, серебряным призером Олимпиады-1998. На открытии Олимпийских игр 2010 года был знаменосцем сборной России.